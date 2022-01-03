Memur maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına yapılacak ek zam oranını açıkladı.

"Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MEMUR ZAMMI YÜZDE 30,5 OLDU"

"Yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık.

Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış yapıyoruz. Buna ilave olarak hiçbir emekli 2,500 liranın altında maaş almayacak. "