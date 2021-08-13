Memur- Sen'den 'toplu sözleşme' açıklaması

Kamu görevlileri ve memur emeklilerini ilgilendiren 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, hükümet kamu görevlileri için ilk zam teklifini sundu. Memur- Sen heyeti, ilk teklifi kabul etmedi.

Konuyla İlgili Basın Açıklaması Düzenleyen Kahramanmaraş Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülaziz Aydın, "Bugün bize sunulan teklif, toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte değil, masaya sunulan kamu işveren teklifinin içerdiği, artış oranları yükseltilmeli" dedi.