Meral Akşener: Sosyal medyaya hukuki altyapı hazırlanmalıdır
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Milletimizin hakkını, hukukunu güvence altına alalım" dedi.
İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde sosyal medya düzenlemesi vardı. Akşener düzenlemeye olumlu baktıklarının altını çizdi. "Milletimizin hakkını, hukukunu güvence altına alalım" dedi. Birçok gelişmiş ülkenin de bu tür adımlar attığını vurguladı.
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü;
"Biz sosyal medya platformları ve internet şirketleri için ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mail alt yapının hazırlanmasına düzenleme getirilmesine karşı değiliz. Bir çok gelişmiş ülke vatandaşlarını korumak için bu tip adımlar atıyor. Ancak bunu yasaklarla değil özgürlükleri sınırlayarak insanları mağdur eder değil aklı selimle yapmaktan yanayız. Gerekli yasaları çıkartalım ahlaksızlıklara karşı caydırıcı önlemleri alalım. Milletimizin hakkını hukukunu güvence altına alalım."
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