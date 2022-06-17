Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 37,91 olarak açıklandı.

En son beklentiler enflasyon için yıl sonu yüzde 57,92, 12 ay sonrası yüzde 33,28 seviyesinde oluşmuştu.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Yıl sonu için dolar/TL kuru beklentisi ise bir önceki raporda 17,57 TL iken, 18,89'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 18,47'den 20,70'e yükseldi.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 oldu.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.