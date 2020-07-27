Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 4 şehit

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti, 4 asker şehit oldu. Kazada yaralanan 27 asker hastanede tedavi altına alındı.

Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mut ilçesi Sertavul mevkisinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış, ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.

Askerlerin, Manisa'dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildikleri ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.

Kazada yaralanan askerlerden 2'si ambulans helikopterle, biri de kara yoluyla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bakan Akar incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Mersin Valisi Ali İhsan Su ile askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu.

Akar daha sonra şehit yakınları ile bir araya geldi, olaya tanık askerlerle görüştü.

Bakan Akar, kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Akar, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı, "27 yaralımız var, 4'ü entübe olmuş durumda. İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi.

Akar, "Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Su'dan yaralı askerlere ziyaret

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kazanın 07.30 civarında meydana geldiğini belirterek, "Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor." dedi.

Trafik normale döndü

Kaza yapan otobüs, incelemenin ardından kaza yerinden kaldırıldı.

Yolda Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Trafiğin normale döndüğü kara yolundaki hasar gören trafik levhaları da düzeltildi.