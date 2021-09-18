Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 3 gözaltı
Mersin'de, silahlı terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
GÜNDEM 18.09.2021, 11:19
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve DEAŞ'a yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.
Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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