Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Mersin’de Türkiye tarihinin en yüksek miktarda kokain ele geçirilen operasyonu gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirdi.



Operasyonun ayrıntılarını Tucaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Bakan Muş, ele geçirilen miktarın Türkiye’de ele geçirilen en yüksek kokain oranı olduğunu açıkladı.



Sergilenen uyuşturucunun görselini de paylaşan Bakan Muş, “Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.