Meşhur içli köftecisi Sabırtaşı'ndan 101.yıla özel 101 içli köfte

Kahramanmaraş'ın 101.kurtuluş yılı dolayısıyla İstanbul 'da İstiklâl Caddesinde hizmet veren Kahramanmaraşlı Mustafa ve Fatma Topçuoğlu çifti çocukları Ali ve Zeynep ile birlikte Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye de uyarak İstiklal Caddesi’nde 8 yıldır gelenek haline getirdikleri 12 şubat etkinliğini gerçekleştirdiler.

101.yıla dolayısıyla Aziz şehitlerimizin ruhu için 101 adet Kahramanmaraş'ın Sabırtaşı içli köftesini dağıttılar.

İşte o güzel görüntüler…