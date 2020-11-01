Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı!
73 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Mesut Yılmaz için, saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni dolayısıyla erken saatlerden itibaren cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana ve camiye girişler arama noktalarından sağlandı.
Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye getirilerek, musallaya konuldu.
Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tuttu. Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua etti.
Bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak açıklamıştı.
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