Meteoroloji 47 il için sağanak yağış uyarısında bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre; pazartesi, salı ve çarşamba günü tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca yurt genelinde, perşembe gününden itibaren yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.

BUGÜN 47 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Pazartesi günü; İstanbul, Ankara, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin'de sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde sağanak yağış çarşamba günü sona erecek.

Perşembe günü tüm yurtta yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.

Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK GÖRÜNMÜYOR

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.