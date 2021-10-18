Meteoroloji 47 il için sağanak yağış uyarısında bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftanın hava durumu tahmini raporuna göre, bugünden itibaren Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Buna göre; pazartesi, salı ve çarşamba günü tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Ayrıca yurt genelinde, perşembe gününden itibaren yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.
BUGÜN 47 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ
Pazartesi günü; İstanbul, Ankara, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin'de sağanak yağış bekleniyor.
YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde sağanak yağış çarşamba günü sona erecek.
Perşembe günü tüm yurtta yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.
Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK GÖRÜNMÜYOR
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|19
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Karagümrük
|9
|17
|5. Galatasaray
|9
|17
|6. Hatayspor
|8
|16
|7. Altay
|9
|15
|8. Konyaspor
|9
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Athletic Bilbao
|8
|13
|9. Valencia
|9
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2