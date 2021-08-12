Meteoroloji'den 5 kente sağanak uyarısı: Öğle saatlerinde başlayacak
Meteoroloji, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sağanağın kuvvetli olması beklenen Erzincan çevrelerinde sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
GÜNDEM 12.08.2021, 10:14
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Erzincan'ın kuzey ve batısında beklenen yer yer kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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