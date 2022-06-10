Meteoroloji'den flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut yağışların devamında yarın batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve gelecek hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor.