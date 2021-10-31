Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerine kadar Bitlis, Hakkari, Muş çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyli ve doğulu, öğle saatlerinden sonra güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için günün en yüksek sıcaklıkları ise Bitlis’te 13, Muş’ta 16, Van ve Hakkari’de 15 derece olması bekleniyor” denildi.