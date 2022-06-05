Meteoroloji'den 'sarı kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.