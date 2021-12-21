Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den 16 ile kar uyarısı! Turuncu ve Sarı kodla duyurdular...
Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen 6 il için "turuncu", karla karışık yağmur beklenen 10 il için de "sarı kod" uyarısı yaptı.
GÜNDEM 21.12.2021, 11:07 21.12.2021, 17:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için "sarı kod" uyarısı yapıldı.
Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.
Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.
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