Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde günün ilk saatlerinden gece yarısına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trakya ve Kıyı Ege'de bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Günün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.
EGE'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİYOR
Ege Bölgesi genelinde ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) ile kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI
Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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