Meteoroloji, Kahramanmaraş dahil 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Ülke genelinde yağışlı havalar etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Dün yurdun birçok noktasında meydana gelen fırtınalarda çok sayıda yapı zarar görürken, hayatını kaybedenler oldu.

Bugün yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

67 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAYINLANDI

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreyi aşacağını belirtti.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK HAVA HAKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'NUN BATISINDA MEVSİM NORMALLERİ GÖZLEMLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR HIZININ 100 KİLOMETREYİ AŞMASI BEKLENİYOT

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu 16