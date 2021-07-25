Meteoroloji'nin uyarısı ve AFAD'ın müdahalesi olası faciayı önlendi
Meteoroloji'nin sel ve heyelan uyarısının ardından hemen Rize ve Artvin'e gönderilen AFAD ekipleri, alınan tedbirler sayesinde olası can kayıplarını önledi.
GÜNDEM 25.07.2021, 14:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Rize ve Artvin için sel riski uyarısında bulunmasının hemen ardından ekiplerini bölgeye gönderen AFAD, böylelikle arama kurtarma çalışmalarına hızlı müdahale ederek daha büyük bir facianın önüne geçti.
Rize ve Artvin'de yaşanan sel ve heyelanların yol açtığı yaralar sarılmaya devam ediyor. Meydana gelen sel ve heyelan öncesi alınan önlemler ise olası bir facianın nasıl önüne geçildiğini gözler önüne serdi.
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