Meteoroloji uyardı: Kurban Bayramı'nın ilk iki güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi.

Rapora göre 6-10 Temmuz tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Rapora göre Kurban Bayramı'nın ilk iki günü yani 9 ve 10 Temmuz'da çok sayıda ilde yoğun yağış görülecek.