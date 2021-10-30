Meteoroloji'den uyarı! Bugün başlıyor! Çok kuvvetli olacak...
Erzurum, Kars ve Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
GÜNDEM 30.10.2021, 12:38 30.10.2021, 15:16
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ile Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı, diğer yerlerde ise aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, doğu ve güney doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum, Kars ve Ardahan'da 0, Ağrı'da 1, Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de 7 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Erzincan'da 15, Ağrı ve Iğdır'da 13, Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 9 derece olacağı öngörülüyor.
Namaz Vakti 30 Ekim 2021
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|17
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|9
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|10
|9
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|8
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|11
|4
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|O
|P
|1. Ümraniye
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|24
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|21
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|19
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|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
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|14
|9. Boluspor
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|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Arsenal
|10
|17
|6. Brighton
|9
|15
|7. Tottenham
|9
|15
|8. M. United
|9
|14
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
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|12
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|10
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|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
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|9
|8
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|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Real Sociedad
|11
|24
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3
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