Metina'ya MİT darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelesini kararlılıkla yürüten Türkiye, başarılı operasyonlarına bir yenisini bekledi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da MİT tarafından iki ayrı operasyon düzenledi.

5 TERÖRİST HEDEF ALINDI

7 ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.