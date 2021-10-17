Metro şantiyesinde kaza: 3 işçi yaralandı
İstanbul Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.
GÜNDEM 17.10.2021, 09:32
Alınan bilgiye göre, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında yapımı devam eden metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatı koptu. Sepette bulunan 3 işçi aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle şantiyedeki çalışmalara ara verildi.
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