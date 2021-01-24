Mevlüt Çavuşoğlu: Gemi, Gabon karasularından limana yaklaşmak üzere

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halinde olan Mozart isimli Türk konteyner gemisi, dün korsan saldırısına uğradı.

Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki Azeri bir denizci hayatını kaybetti.

15 denizcinin korsanlar tarafından rehin alındığı olayla ilgili yetkililerden açıklama gelmeye devam ediyor.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gemide bulunan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

"GEMİ, LİMANA YANAŞMAK İÇİN BEKLİYOR"

Kısa süre içerisinde korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Mozart Gemisi'nin kaptanıyla görüştüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"KORSANLAR DÖNÜŞ SAĞLAMADI"

"Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Gemi yabancı bandıralı, işletmeci ve 19 gemici Türk vatandaşı.

"VEFAT EDEN AZERBAYCANLI KARDEŞİMİZ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız"