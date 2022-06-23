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Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Lapid ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde yeni dönemden bahsetti.

GÜNDEM 23.06.2022, 20:09
Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay, İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelmişti.

Son olarak Lapid, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara'da Lapid ile görüşme

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile Bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lapid'in, görüşmede, yeni döneme giren iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldığı belirtildi.

Diplomatik temsil düzeyi büyükelçi seviyesine çıkarılacak

İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

İsrail ile yeni dönemin bir parçası olarak alınan kararı duyuran Çavuşoğlu, "Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." dedi.

"Büyükelçilerimizin geri dönmeleri için önemli adımlar attık"

Çavuşoğlu ayrıca, Lapid'in ziyaretinin, Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inandığını vurguladı.

Lapid de "Büyükelçilerimizin yakın gelecekte geri dönmeleri için önemli adımlar attık ve ekonomik ve siyasi diyaloğu iyileştireceğiz. Bu adımları çok yakın zamanda tamamlamayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ederiz"

İkili iş birliklerine değinen Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İsrail'e taze meyve ihracatı için tarım bakanlıklarımız temaslarını sürdürüyor. Türkiye ve KKTC orman yangınlarına İsrail'in gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ederiz.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü #1

Orman yangınları

Geçen sene Türkiye'de de maalesef çok kötü orman yangınları olmuştu. Şimdi de Marmaris'te bir yangın var. KKTC'de yangın başladı. KKTC'deki yangının söndürülmesi için İsrail iki uçak gönderme karar aldı. Teşekkür ediyoruz.

Bugün kendileri ihtiyaç var mı diye sordular Türkiye'de. Orman Bakanlığımıza ve ilgili arkadaşlarımıza sorup, eğer ihtiyaç varsa kendilerine döneceğiz ama bu teklifleri için de çok teşekkür ediyorum. Geçmişte de böylesi günlerde her zaman dayanışma içinde olduğumuzu hatırlatmak isterim.

"Kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı gerçekleşti"

Sivil havacılık alanındaki istişarelet ilgili kurumlarımız arasında 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Denizcilik istişarelerine en kısa zamanda başlamak istiyoruz. Enerji alanında diyaloğu sürdürmek, iş birliği seçeneklerini de devam ettirmek istiyoruz.

Güvenlik konusunda iş birliği içindeyiz. Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid'le yakın temas halindeydik. Yine kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü #2

"Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına izin vermeyiz"

Devlet Başkanı Sayın Herzog da bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile görüştü. Güvenlik kurumlarımız yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyorlar. Temas halindeler.

Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz, terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar verilmiştir.

"Hassasiyetimizi İsrail tarafı gayet iyi şekilde biliyor"

Filistin-İsrail ve Filistin meselesi, benim ziyaretimde olduğu gibi gündemimizdeydi. Beklentilerimizi ve hassasiyetimizi İsrail tarafı gayet iyi şekilde biliyor. Çünkü her görüşmemizde bu hassasiyetimizi paylaşıyoruz.

Özellikle iki devletli çözüm ve barış umutlarının zarar görmemesi için herkesin dikkatli adım atması gerekiyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü #3

"Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum"

Bu ziyaretin, özellikle Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum. Böylesine iç siyasette çalkantılı bir günde Sayın Lapid'in bu ziyareti gerçekleştirmesi, ilişkilerimize verdikleri önemin bir göstergesidir.

Ziyaretleri ve verimli görüşmeler için Sayın Lapid'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte diyalog ve iş birliğimizi artırarak devam ettireceğiz.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Lapid: Türk istihbaratı ortaya çıkardı

"Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşların hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye'nin İsrail'le yapmış olduğu gerek diplomatik gerekse güvenlik iş birliği sayesindedir.

Türk istihbaratı, çok yakın zamanda İstanbul'da bir İran komplosunu ortaya çıkardı ve bu çalışmalar devam etmekte. Türk hükümetinin bu profesyonel ve koordineli eylemleri için kendilerini tebrik ediyoruz.

"Şükranlarımızı sunuyoruz"

Hem Türk hem de İsrailli çalışanlara, Dışişleri Bakanlığı mensuplarına, istihbarat mensuplarına, bunun yanında polis teşkilatını, son haftalardaki bu çalışmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyorum.

İran, bu terör saldırısı girişimlerinin arkasındadır. Bu noktada istihbaratlar, herhangi bir şüpheye yer bırakmamaktadır. İsrail'in sadece masum turistlerinin hayatlarına kastetmekle kalmamış, Türkiye'nin egemenliğine de kastetmişlerdir. Hiçbir ülke buna müsaade edemez.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü #4

"Türkiye'ye seyahat uyarısını değiştireceğiz"

Türkiye, İranlılara bu konuda nasıl yanıt vereceğini bilir, bundan eminiz. Bu noktada İsrail, hiçbir şey yapmadan oturmayacaktır. Vatandaşlarına, İsrail içerisinde ve dünyanın dört bir tarafında yapılacak olan saldırılarla ilgili çalışacaktır.

Türkiye'ye bu noktada yapmış olduğumuz seyahat uyarısını da değiştireceğiz. Türkiye, bir numaralı turist destinasyonlarımızdan bir tanesidir. Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler Türkiye'ye korku olmaksızın dönebileceklerdir.

"O güzel yerlere İsrailliler turist olarak gidebilecek"

Bu güzel İstanbul'a ve Antalya'nın güzel kumsallarına... Ben de tatillerimi küçükken orada geçiriyordum. O güzel yerlere İsrailliler turist olarak gidebilecektir.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü #5

İsrailli hava yolu firmalarının doğrudan uçuşu

Hem Türk sahil kesimlerine hem de İstanbul'a İsrailli hava yolu firmalarının doğrudan uçuşunu başlatma girişini nihayete erdireceğiz. İsrail ile Türkiye arasında ilişkiler çok güzel devam etmekte.

Uluslararası diplomaside dostum gerçekten ayrı bir boyutunuz var. Sizinle birlikte çalışmak çok büyük bir mutluluk. Bunun, ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacağını umuyorum."

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Lapid ile Dışişleri Bakanlığı
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