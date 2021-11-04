Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil" dedi.
GÜNDEM 04.11.2021, 21:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"DOĞU AKDENİZ'DE HERHANGİ BİR GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL"
"Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"470 BİN SURİYELİ, SURİYE'YE DÖNDÜ"
"On büyükelçi sorunu, büyükelçiler geri attığı için çözüldü. 470 bin Suriyeli Suriye’ye döndü."
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