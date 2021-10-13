Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon sinyali

Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeyinde saldırıları artırdığını görüyoruz.

Daha önce Afrin'de hastaneye bile saldırdılar. Çocukları bebekleri katlettiler. Zaten PKK/YPG çocuk katili olarak damgayı yemiş bir terör örgütüdür. 7 Ekim'de Fırat Kalkanı Harekkatı bölgesinde yine bir askerimiz şehit oldu. 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu.

Sonra bu harekatları başlatmadan önce biliyorsunuz terör örgütü Suriye'nin bu bölgesinden bizim topraklarımıza havan topları gibi araçlarla saldırıyorlar. Son zamanlarda bu tür saldırılar da görmeye başladık. Şimdi bu PKK ve YPG terör örgütlerinin Türkiye'ye roket atma menzilleri aşağı yukarı 30 kilıometredir.

Özellikle Fırat Kalkanı Harekatını da başlattıktan sonra ve diğer harekatlardan sonra, özellikle kuzey doğu Suriye bölgesinde ABD ve Rusya'yla mutabakatlara varmıştık.

Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı. Rusya Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki PKK'lıları da bu bölgeden uzaklaştıracaklardı.

Bu sözler maalesef tutulmadı. Bu bölgede sivillere ve bize yönelik yapılan saldırlarda da Rusya ve ABD'nin sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Bu teröritler burada olmaya devam ettiğine göre bizim yapmamız gereken de kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu. Gerekeni yapacağız. Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Şimdi ABD açıklama yapıyor. Müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğtiiyor? E sen eğitiyorsun. Sen silah veriyorsun sonra da kınama açıklaması yapğıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. O nedenle biz bnunlar da sözünde durmuyoprç. Kebndi güvenliğimiz için biz gerekeni yapacağız.

Burada aslında PKK YPG'ye yönelik yapacağımz her hamle tıpkı DEAŞ'a yapıldığı gi,bi Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğpü için de mnemli:

Önce DAEŞ Surşiye'yi tamamen ele geçirmek istedi Tamamen ele geçiremeyince bölmek istedi.

Biz de ;Suriye içinde özellikle 3 binden fazla terörist etkisiz hale getirdik. Aynı şekilde PKK/YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de bizim müdahellerimiz destek sağlıyor."