Mezarlıkta toprağa gömülü bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı
Adıyaman'da birkaç günlük bebeği diri diri toprağa gömen anne ve anneanne tutuklandı.
GÜNDEM 27.09.2021, 09:22
Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan bebekle ilgili soruşturma sürüyor.
Savcılık, olayla ilgili gözaltına alınan anne ve anneannenin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına itiraz etti.
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri 2 kadını kaldıkları adreste gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen anne ve anneanne tutuklandı.
Bahçecik Mahallesi'nde 3 gün önce, lise öğrencileri, okullarının yanındaki eski mezarlıktan bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmişti.
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