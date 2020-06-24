MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da "Çiftçilerin yaşadığı sorunlara" değinerek seçim bölgesinde aşırı yağış ve fırtınanın yaşandığını bu nedenle yüzde 80'lere varan bir zaiyatın söz konusu olduğunu belirtti. Konuyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de ilettiklerini ifade eden Varlı, narenciye sektörü başta olmak üzere tarım üretimi yapan bütün çiftçilerin sıkıntılarının giderilerek verilen desteklerin arttırılmasını istedi.