MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’dan çağrı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, son zamanlarda artarak devam eden kadına yönelik şiddet olaylarının kendilerini en çok üzen konuların başında geldiğini, siyasiler olarak sorunun üstesinden gelmek zorunda olduklarını söyledi.



Depboylu, "Ailelerin korunması, şiddetin önlenmesi için güçlü bir Ruh Sağlığı Yasası'na ihtiyacımız var

.Milliyetçi Hareket Partisi olarak derneklerle birlikte hazırladığımız Ruh Sağlığı Yasa Teklifi, komisyona iletilmiş durumda. İnşallah bir an önce kabul edilir, şiddet olayları da biter." dedi.



Türk kültürü ve İslam dininde kadının yerinin ayrı olduğunu ancak gelinen noktada kadına yönelik şiddetin üzüntü verici olduğunu belirten Depboylu, "Her gün haberlere baktığımızda bir, bazen günde 3 kadın cinayeti görüyor olmak bizi çok fazla üzüyor ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışıyoruz, bu sorunun çözülmesi için de gereken çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Onursal Başkanlığı, talimatı ve himayesinde Ekim 2019'da "Toplum, Kadın ve Şiddet" konulu 3 günlük sempozyum gerçekleştirdiklerini anımsatan Depboylu, geniş bir akademik çevre tarafından sempozyumda sunulan bildirileri kitap haline getirdiklerini vurguladı.



- MHP'den kadına şiddette iki ciltlik sempozyum kitabı



Akademisyenlerin çözüm önerilerini sunduğu sempozyumun, siyasi parti olarak siyaset tarihinde ele alınmış bir konuda yaptıkları ilk bilimsel çalışma olduğunu aktaran Depboylu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kadına yönelik şiddet, kadınların, çocukların fiziksel, cinsel istismarına ilişkin hassasiyeti çok yüksektir. Bu sorunlara ilişkin duygu ve düşüncelerini birçok konuşma ve basın açıklamasında dile getirmiştir. Biz bu meseleleri ve de sempozyumumuzda sunulmuş olan bildirileri zaten kendi çatımız altında siyasi olarak ele alıyoruz ve doğru, etkili, sürdürülebilir politikalar, faydalı politikalar üretmek adına çalışıyoruz. Okumak isteyen, öğrenmek isteyen herkese sunmak istedik bu bildirileri ve Genel Başkanımızın talimatıyla iki ciltlik bir kitap hazırladık. Faydalı olacağını umuyoruz."



Depboylu, Milliyetçi Hareket Partisinin üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.



- "Bizim hedefimiz şiddette sıfır noktası"



MHP Kadın Aile Çocuk Engelli Politikalarının (KAÇEP) kadına yönelik şiddete yönelik geniş bir ekip halinde doğru, etkili, sürdürülebilir politikalar üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Depboylu, şiddetle mücadele için kanun teklifleri hazırlayarak Meclis'te sundukları bilgisini verdi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, şöyle devam etti:



"Son dönemde yaşadığımız kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarında dikkate alırsak yine son günlerde verilmiş en etkili kanun tekliflerini milletvekilimiz avukat ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Halil Öztürk sundu. Kadına yönelik şiddet, aile içerisinde işlenen şiddet eş tarafından uygulandığı zaman ağır bir ceza hükmü söz konusu ama evli değilse veya eski eş ise verilen ceza süresi değişiyor. Sayın Öztürk, cezanın süresi ile ilgili evli olup olmama farkının ortadan kaldırılmasına yönelik çok güzel bir yasa teklifi hazırladı ve sundu. Yine çocukların cinsel istismarının sanal ortamda engellenmesine yönelik bir kanun teklifi verildi. Yine şiddet mağduru olan kadınların dava açma noktasında kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmeden, maddi destek sunulmasıyla ilgili bir kanun teklifimiz var. MHP çalışmalarına devam edecektir. Devletimizin çalışmalarını da takdir ediyoruz. KADES uygulaması gerçekten birçok kadının hayatını kurtardı. MHP de kendi mutfağında hazırladığı bilimsel çalışmaları, kanun teklifleri ile her zaman yapılan çalışmaların bir paydaşı olmaya ve gereken desteğin sağlama noktasında çalışmalarına devam edecektir."



Depboylu, şiddetin kime uygulanıyorsa uygulansın; cinsiyet, yaş farkı gözetmeksizin karşısında olduklarını fakat sorunun çözümünün kısa vadeli olmadığını belirterek "Şiddeti bitirmek istiyorsak önleyici, koruyucu, destekleyici rehabilite edici yöntemler bulmalıyız. Şiddet uygulama potansiyeli taşıyan kişilere yapılacak dokunuşlar, şiddet mağduru olabilecek kişilerin önceden tespit edilerek yapılması gereken çalışmalar, ailenin korunması noktasında çalışılması gereken ele alınması gereken çok önemli hususlar mevcut. Bizim hedefimiz şiddette sıfır noktası. Sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik artık son noktaya kadar, yapılması gereken ne varsa yapacağız." diye konuştu.



- Şiddet mağduru bir gün şiddet failine dönüşebiliyor



Depboylu, siyasetten önce Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık alanında sahada uzman bir isim olarak çalıştığına işaret ederek, şiddetin öğrenilmiş bir davranış olduğunu ve altında pek çok duygunun yattığını bildirdi.



Şiddetin, olumsuz olarak kabul edilen duyguların karşı tarafa aktarılmış hali ve sorunun duyguları yaşamaktan çok, nasıl ifade edildiği ile ilgili olduğunu anlatan Deniz Depboylu, genellikle şiddet uygulayan kişilerin geçmişlerinde, çocukluklarında "şiddet mağduru" olduklarının altını çizdi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, şiddetin temelini şöyle anlattı:



"Şiddet failleri, şiddeti bir şekilde yaşamışlar, öğrenmişler ve davranış modeli olarak öğrendikleri bu davranışları karşı tarafa aktarmaya devam eden kişilerdir. Sağlıklı iletişim kurmayı bilmiyorlar, problem çözme teknikleri zayıf, stres yönetimi zayıf, bu noktada duygularını ortaya koyarken şiddeti bir yol olarak seçiyorlar. Her ne kadar önceden şiddet mağduru da olsalar, bir gün şiddet faili haline dönüşüyorlar. Hatta kadına yönelik şiddette bakarsanız, geçmişinde herhangi bir suç işlememiş sabıkası olmayan kişilerin aile içi sorunlarla birlikte ve en çok boşanma aşamasında, ayrılma aşamasında kadına şiddette bulunduğunu biliyoruz. Bu da bu sorunların uygun yöntemlerle, uygun dokunuşlarla çözülebileceğini gösteriyor."

- Şiddet eğiliminin farkında olanlar destek almalı



Depboylu, önleyici, koruyucu, destekleyici ve çalışmalarla birlikte şiddetin önüne geçilebileceğini, bütün bu çalışmaları yapabilecek sistemin kurulması gerektiğini, şiddete uğrayan kişilerin ve şiddet uygulamaya meyilli, probleminin farkında olan insanların destek arayabileceklerini dile getirdi.

Şiddete meyilli insanların problem çözme tekniğini ve iletişim tekniklerini öğrendiklerinde şiddeti seçmeyebileceklerine değinen Depboylu, insanların doğru uzmandan doğru şekilde destek alması gerektiğine işaret etti.



- Rus Sağlığı Yasa Teklifi'nde hem uzman hem hasta korunuyor



Depboylu, "Profesyonel danışmanların, psikologların çalışma şartlarıyla ilgili mevzuatın düzenlenmesi, sağlam bir kanunun olması gerekiyor. Bu Ruh Sağlığı Yasası ile bu mümkündür. Çünkü hem hizmet alanların hem de hizmet veren profesyonellerin Ruh Sağlığı Yasası ile haklarının güvence altına alınması gerekiyor. Destek almak isteyen kişilerin de devlet imkanlarından yararlanması gerekiyor ki hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sayısı da artsın. Ailelere dokunmak gerekiyor, şiddet potansiyeli yüksek olan bireylerin tespiti gerekiyor, şiddet uygulama ihtimali olan ailelerin belirlenmesi gerekiyor ama bütün bunların yapılması için de güçlü bir profesyonel ekibin mevcut olması gerekiyor. Ruh Sağlığı Yasası şiddeti önleme yasası değildir. Ancak nereden bakarsanız bakın, şiddet faili olabilecek insanların da bu desteğe ulaşıp bu tür acı olayların yaşanmaması adına kendilerini kontrol etmeleri adına bu yasaya ihtiyaç duydukları aşikar." değerlendirmesinde bulundu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, konuyla ilgili hazırladıkları ve TBMM'ye sundukları çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Ailelerin korunması, şiddetin önlenmesi için güçlü bir Ruh Sağlığı Yasasına ihtiyacımız var. MHP bu yasa teklifini 26'ncı dönemde de sundu, bu dönemde de sundu Meclis'e. Ruh Sağlığı Yasa Teklifi, komisyona iletilmiş durumda. Bu teklifi meslek dernekleri ile 14 aylık bir süreçte hazırladık. Türk Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türk Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Türk PDR Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Çocuk Gelişimi Uzmanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yönetimlerinde yer alan değerli akademisyenler ve de RUSİHAK derneği temsilcileri ile birlikte hazırladık. Onların emekleri çok büyüktür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak derneklerle birlikte hazırladığımız yasa teklifini sunduk. İnşallah bir an önce kabul edilir, şiddet olayları da biter. İnsanlarımız psikolojik destek hizmetine en kolay, en hızlı şekilde ulaşma şanslarını yakalar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumsal sorunlar noktasında hassasiyetimiz çok yüksek. 2020 çok kötü geçti, 2021 yılında şiddetsiz sağlıklı huzurlu ve güvenli yarınlar diliyoruz."