MHP Genel Başkanı Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 28.06.2022, 13:35
Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın adaylığı yasaldır. 2023'te sayın cumhurbaşkanımız yeniden ve çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı seçilecektir” ifadelerine yer verdi
Cumhur 2023'te geleceğine sahip çıkacak, tarihine sahip çıkacak, diriliş ve yükseliş ümidi olan ittifakını destekleyecektir. Cumhur ittifakının önü açıktır. Cumhur ittifakının iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli ve şüphe çeker yanı olmayan adaylığı üzerinden nifak yayanlara diyorum ki, yenilen pehlivan güreşe doymaz. Sayın Erdoğan'ın adaylığı yasaldır. 2023'te sayın cumhurbaşkanımız yeniden ve çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı seçilecektir.
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