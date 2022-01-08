MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, '' Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz'' dedi.
GÜNDEM 08.01.2022, 14:19
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz. CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir. Çünkü Demirtaş teröristtir. Türkiye olarak Kazakistan'ın yanındayız, biz kardeş ülkeyiz.
Namaz Vakti 08 Ocak 2022
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