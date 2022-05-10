MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’nin yarınlarında sığınmacı sorunu inşallah olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin bizatihi kendi geçmişiyle, mirasına konduğu tarihi birikimle, Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle tenakuz halinde olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesinin "ortamı tekrar kızıştırdığını" dile getiren Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bizim anlayamadığımız, açıklamakta müşkülat çektiğimiz can alıcı husus, bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Hangi gizli ve siyasi gündemlerin peşinden sürükleniyor? Doğrusunu isterseniz biz de merak içindeyiz, İstanbul'un şehremini bayram günlerinde Karadeniz'de ne aramıştır? İstanbul'u yüzüstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? Bir belediye başkanının şehrini terk edip siyasi hesaplar içine girmesi, vızır vızır ortalıkta gezinmesi hangi akla, hangi amaca hizmettir?

Bu şahıs, cumhurbaşkanı adaylığı için sorulan bir soruya 'Bu sadece siyasetin işi değil, 6'lı masanın işi değil, milletin işidir' cevabını vermek suretiyle Genel Başkanı ile açık bir çatışma içine girmekte herhangi bir beis ve sakınca görmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şayet cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, dış bağlantılı bir talimat veya tembihat almışsa karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin. Etsin ki biz de ona göre muamele, ona göre mukabele edelim."

Bahçeli, İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zilleti, böylesi bir hezimeti ne gördüğünü ne de yaşadığını ifade ederek, "Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu’dur ve iradesi de ipoteklidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, emanetine tevdi edilen göreve layık olmadığını defalarca ispatlamıştır." dedi.

İstanbul'un ziyan edildiğini, kaderiyle baş başa bırakıldığını, bu ayıbın kara lekesinin hem belediye başkanının hem de parti yönetiminin alnına kazındığını söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, 'bayramı karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk.' diye mesaj yayımlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bayramda bol yıldızlı otellerde tatil keyfi sürerken neşeni kaçıran, seni karamsarlığa iten asıl sebep İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattan başkası olmadığını artık çocuklar bile duymuştur. CHP’de sular durulmaz, fırtına dinmez, fitne bitmez. Çünkü CHP kulislerin, kuryelerin, hiziplerin, menfaat yarışlarının partisidir.

Bahçeli, Türkiye’de bulunan yabancılarla ilgili duygusal tonu ağırlıklı, tepkisel yönü baskın, provokasyon dozajı yüksek kirli malumatların, gerçek dışı iddiaların, çarpıtılmış haber ve fotoğrafların özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edildiğini ifade etti.

Sığınmacı meselesinin, Türkiye'nin yumuşak karnı, istismara müsait bir zaafı haline geldiğini belirten Bahçeli, sığınmacılar konusunun kaşınıp kanatılmasıyla ilgili vahim bir tertip ve tezgahın artan ölçekte körüklendiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

"Elbette Türkiye yolgeçen hanı, göçmen ve sığınmacı kampı değildir." diyen Bahçeli, "Şunun da farkındayız ki, sığınmacı sorunu Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği, hazmedebileceği ve tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Ancak bu çarpıcı gerçek ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmemelidir, bize göre de gelmeyecektir." diye konuştu.

Nihayetinde Suriyeli sığınmacıların bugün misafir ise yarın komşu olacaklarını dile getiren Bahçeli, komşunun komşunun külüne de her zaman muhtaç olduğunu söyledi.

"Türkiye’nin geçici koruma statüsüyle ağırladığı Suriyelileri gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde yurtlarına ve yuvalarına sevk etmeleri önümüzdeki en önemli gündem konularından birisi olmalıdır. " diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizi kavganın ve kutuplaşmanın içine çekmek isteyen, bu suretle milletimizi tahrik ve tacize yeltenen kim ya da kimler varsa Türkiye’nin hasmıdır. Bunlar aynı zamanda görevli provokatörlerdir. Türkiye’nin yarınlarında sığınmacı sorunu inşallah olmayacaktır. Bu sorun çözüm iradesiyle buluşturularak demografik istikbalimizin güvenliği sağlanacaktır. Cumhur İttifakı’nın kararlılığı budur."