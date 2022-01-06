MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, aşı olduğu anlara ait fotoğraf karelerini de paylaşımına ekledi.