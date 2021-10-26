MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zalim bir üst akıl büyükelçileri ve zillet ittifakını harekete geçirdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Büyükelçilerin görevi ilişkileri krize sokmak değil iyileştirmek diyalog kanallarını canlı tutmaktır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını harekete geçirmiş, konuşmalarını dayatmıştır" dedi.

GÜNDEM 26.10.2021, 12:52 26.10.2021, 17:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan büyükelçiliklerin geri adım atmasını değerlendirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur dirayetli ve kararlı tutumu milletimizin sağlam ve tavizsiz duruşu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde bize göre önemli bir dayanaktır. Türkiye kum torbası değildir başına vurup ekmeğinin alınacağı bir ülke değildir, küstahların eline de oyuncak olmayacaktır. ABD’nin Ankara Büyükelçisi'nin başını çektiği 18 Ekim bildirisinden geri adım atılması anlamlıdır, yerindedir. Bir daha ülkeler arasında kriz çıkarma hiçbir dış misyon tevessül etmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi çıkarları adına hiçbir dış misyon şefi nüfuz altında tutamayacak. Aksi halde sınır dışı edilmekten kurtulamayacaktır, herkes haddini bilsin."

"Kavala, Soros'un kuryesidir"

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyükelçilerin görevi ilişkileri krize sokmak değil iyileştirmek diyalog kanallarını canlı tutmaktır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Şirret bir oyun söz konusudur. Kavala, Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının azmettiricisi, 15 Temmuz’da şaibeli ve şüpheli bir kişidir. Büyükelçiler yargı bağımsızlığı ve demokrosi onuruna sabotaj yapmışlardır."

#MHP #Devlet Bahçeli #AksuTV #AksuTVHaber
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