MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı. Ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

'Rusya'nın hamlesi yangına körükle gitmektir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rusya'nın bu kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Putin’in bu bölgelerin bağımsızlığına resmen olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır.Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır. Savaş yanlıştır, Rusya'nın sorumluluğu fazladır."

"Rusya ve Ukrayna araındaki muhtemel savaşı doğru bulmuyoruz"

MHP olarak Rusya ve Ukrayna arasında muhtemel savaşı doğru bulmadıklarını belirterek, "Diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığının kanaatindeyiz" dedi.

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