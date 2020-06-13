MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı narenciye üreticilerinin sorunlarını konuştu

Çiftçilerimizin, narenciye üreticilerimizin bu yılki yaşadığı zarar ne olacak sorusu ortada duruyor.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı TBMM Genel Kurulunda Narenciye Üreticilerinin Sorunlarını Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Narenciye Üreticileri hakkında alınan tedbirler ile ilgili olarak açıklamalarını olumlu bulduklarını ifade eden KAŞIKÇI; ” Eksik gördüğümüz ve soru işareti taşıyan noktalar var. Bu konuların aydınlatılması gerekiyor ” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığının açıkladığı ekonomik destekleri ve Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıkların Doğal Afet Sayılması ve TARSİM kapsamına alınması çalışmalarını desteklediklerini belirten ” çalışmaların bu yılı da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti” .

KAŞIKÇI: Bizgeçtiğimiz hafta da Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak basın odasında narenciye üreticilerimizin problemlerini tek tek dile getirmiştik. Bugün Sayın Bakanımız sabah saatlerinde narenciye üreticilerinin problemleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Sayın Bakanımızın yaptığı bu açıklamayı olumlu görüyoruz ancak eksik gördüğümüz bazı kısımlar da var, o kısımları da özellikle buradan paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanımız özellikle aşırı sıcakların TARSİM kapsamı içerisine alınmasıyla ilgili, önümüzdeki yıl, böyle bir çalışmanın olduğunu ifade etti. Bunu üreticilerimiz gerçekten çok olumlu görüyorlar. Çünkü aşırı sıcaklar TARSİM kapsamı içerisinde değerlendirilmediğinden aşırı sıcaklardan kaynaklanan zararı da TARSİM karşılamıyor.



Ayrıca, çiftçilerimizin bir beklentisi daha vardı: Ziraat Bankasına olan borçların ertelenmesi. Sayın Bakanımız bugün “Ziraat Bankasına olan borçlar ertelenecek.” dedi ancak ne kadarlık bir zaman erteleneceğini ifade etmedi. Üreticilerimizin bizlere ilettiği talep en az iki yıl bu borçların faizsiz bir şekilde ertelenmesidir. Biz, yine, şöyle bir problemle karşı karşıya kalacağız: Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı narenciyede oluşan zararında biz hükümetten çiftçilerimize verilmesiyle ilgili basın açıklaması yapmıştık ancak bugün Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada bu cümleyi göremedik yani çiftçilerimizin, narenciye üreticilerimizin bu yılki yaşadığı zarar ne olacak orası bir soru işareti olarak duruyor. Ben bu soru işaretinin de çiftçilerimiz açısından aydınlığa kavuşmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.