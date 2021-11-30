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MHP lideri Bahçeli: Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç var

MHP lideri Devlet Bahçeli "Ekonomide yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerlerle düzenlenmiş bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz" derken, "Enflasyonla mücadelede gönül birliğini harekete geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçlarda yüzde 2 ila yüzde 5 indirime gitmeleri manevi harcımızdır. Herkes elini taşın altına koymalıdır" diye konuştu.

GÜNDEM 30.11.2021, 11:38
MHP lideri Bahçeli: Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, Anadolu'daki temaslar hakkında, "Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir. Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Önümüzdeki hafta kalan illerimizi samimiyetle kucaklayacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz, Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kötü niyetlileri açıklayacağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla bütünleşeceğiz. 'Gidiyor gitmekte olanlar' diyeceğiz, gittiklerini göreceğiz. Türk milletini zillete ikna edemeyecekler. Hiç kimse hayale kapılmasın, karambolde fırsatçılığa kalkışmasın" dedi.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak milletiyle geleceği inşa edecektir. Bu iradenin önüne geçmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Azmedeceğiz, sabredeceğiz, mücadele edeceğiz mutlaka başaracağız" diye konuştu.

"KİN VE ÖFKELERİMİZİ YARIŞTIRARAK..."

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Aziz milletimiz, yorgun, yılgın, düşkün olduğu dönemlerde umudunu kaybetmemiştir. Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları tıpkı çorap gibi sökülmüştür. Siyasi tarihi, kültürel varlığımız ekonomiyle taciz edilmiştir. Yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü doğru tefrik etmek zorundayız. Bu ülke hepimizin. Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak, erdemli olmak öncelikle siyasi partilerin, sonra da herkesin müşterek sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak, kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Türk milleti sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine defalarca şahit ve mahkum olmuştur" ifadelerini kullandı.

Osmanlı devletinin borçlarından ve dönemin ekonomik zorluklarını anlatan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"19'uncu ve 20'nci yüzyılın zorlu dönemeçlerinde Türkiye'yi teslim alamayanlara bugün boyun eğileceğimiz mi zannediliyor? Karşılıklı hak ve hukukumuzu gözetmeyi bilelim. Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği yalanlarına bel bağlayan zillet ittifakı, Türkiye karşısında nasıl yer aldıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir. CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri gerekmektedir."

MHP lideri, "Ekonomi rakam, oran, yüzde, matematikten çok daha öte bir alandır. Modası geçmiş ekonomik düşünceler miras aldığımız kör noktalardır. Görünmez el metaforuyla sömürünün çarkını çevirdiler. Eski teorik şemaları yıkan keşifler yapmadıkça daha insani, daha eşitlikçi ekonomiye ulaşmamız sadece entelektüel sızlanma olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"TEMEL İHTİYAÇLARDA İNDİRİM YAPILMALI"

"Covid-19 salgını eski davranış kalıplarından sıyrılmamızı göstermektedir" diyen Bahçeli, "Ne ekonomi eski ekonomi, ne dünya eski dünyadır. Ekonomide yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerlerle düzenlenmiş bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz. Kronik hastalıkları birlikte tedavi etmeliyiz. Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar sağlanacaktır. Ekonomideki sorunları siyasal ve toplumsal sorunlara yansıtmak isteyenlere milletimiz prim vermeyecektir. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini harekete geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçlarda yüzde 2 ila yüzde 5 indirime gitmeleri manevi harcımızdır. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Faiz lobisinin telkinlerine, zillet ittifakının bittik tükendik iftirasına kulak asmadan darda ve zorda kalan insanlara elimizi uzatabiliriz" ifadelerini kullandı.

BABACAN VE KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Biz kayyum değiliz MHP'yiz" diye yanıt verdi. Bahçeli, "Kayyumu geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte bakanlığın döneminde kimlere peşkeş çektiğini açıkla" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarına da değinen Bahçeli, "Fazla zahmete girme. CHP'nin başına bir kaset komplosuyla gelmen, terörle mücadeleye hayır demen, HDP'yi meşru sayman, Demirtaş'ı övmen, Atatürk'e ihanet etmen, CHP'yi kaynağından koparman, büyükelçilerden aman dilemen senin lekeli mirasın olarak hatırlanacaktır. Böyle bir zihniyete ülke yönetimi emanet edilir mi?" diye konuştu.

Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve sülalene 7 kuşak yeter. Erken seçim, derhal seçim yoktur. Bu karara alışman tavsiyemdir" dedi.

#MHP lideri Devlet Bahçeli
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