MHP lideri Bahçeli: TBMM'de terörist istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren HDP’yi, Türk siyasi ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. AYM’nin görevini de yapmasını bekliyoruz. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, sonra da karşımıza geçip demokrasi özgürlük insan hakları barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazeliktir, ne pişkinliktir.

SEMRA GÜZEL'İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI

Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Terörist sevdalıları meclis koridorlarındadır.

PKK’ya, YPG’ye tek bir laf, atıf yoktur. Tek bir eleştiri yoktur. HDP'yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, samimiyet fukarası millet ve milliyet muhalifleridir. Herşey gün gibi meydandadır. Ey zillet partileri çekinmeyin, PKK bomba tuzakladı sonra da patlattı derseniz sadece adam, ahlaklı, dürüst ve tutarlı olursunuz.

CHP Genel Başkanı, İBB’de terör örgütüyle irtibat içinde olanların işe alınmasıyla ilgili devam eden süreçte görevli müfettişlere ateş püskürüyor. Belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi çok açık söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kandil’in teşrifatçısı, tedarikçisidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış DİAYDER İddianamesinde KIlıçdaroğlU’nun adı geçiyor mu geçmiyor mu? Bu zaat, bunlarla toplantı yaptı mı yapmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle.