MHP lideri Bahçeli'den İran'a 'şiir' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir üzerinden İran'ın ortaya attığı iddialara tepki gösterdi.

İran'a şiir tepkisi

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu bir şiir özellikle İran’da büyük bir rahatsızlık uyandırmıştır. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı mesnetsiz tepki göstermiş, İran Meclis’inde görev yapan 225 milletvekili de hazırlanan kınama mektubuna müştereken imza atmışlardır. Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan’a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar?" açıklamasını yaptı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı mı? 1828 Türkmençayı Antlaşması’ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu? Aras’ı ayırmadılar mı? Umutları ayırmadılar mı? Bu kadar rahatsızlık duyulmasının izah ve ifadesi nasıl yorumlanmalıdır?"

Bahçeli'den Jeffrey'e: Geçin bu zalim senaryoları

MHP lideri Bahçeli, ABD’nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin sözlerine de tepki gösterdi.

Bahçeli, Jeffrey'e yönelik paylaşımında, "Çakal fermanını Bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz" ifadelerine yer verdi.

"Karabağ Türk’tür, Azerbaycan’dır"

Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini de değerlendirdi.

Bahçeli, Karabağ’ın yüzde 70’inin Ermenistan işgalinden kurtarılmasının bir Türk zaferi olduğunu belirterek, "Bu zafer bekanın, birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin meşalesidir. Karabağ Türk’tür, Azerbaycan’dır, işgal emelleri zillettir, rezalettir, düşmanlıktır ve tarihi hakikatlere hıyanettir" dedi.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Terörist Ermenistan’ın başı 44 gün içinde hamd olsun ezilmiştir. 2 bin 783 şehidimiz bağımsızlık onuru için sere serpe toprağa düşmüştür. Vatana musallat olanların akıbetleri acıklı olmuştur. İnşallah Karabağ’ın tamamı günü geldiğinde sahibine geçecek, hak yerini bulacaktır"