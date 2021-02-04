MHP Lideri Bahçeli’den öğrenci ailelerine çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin ailelerine çağrıda bulundu. Bahçeli, çağrısında, “Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum; 'Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın'” dedi.