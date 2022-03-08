MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli, ayçiçek yağıyla ilgili çıkan spekülasyonlarla ilgili "Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Yağdan kriz çıkarmanın hesabını vereceksiniz" dedi.

"İnsanlarımızın birbirinin üzerine çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan vakarımızı ve sağduyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımızda var, yakacağımızda var, unumuzda var, tuzumuz da var. Karaborsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz, spekülatörlerin doğduklarına pişman etmeliyiz."

CHP yönetimine de tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:

"CHP yönetimi, bu yalana sarılarak yönetemiyorsunuz, Türkiye bunu hak etmiyor söylemi bühtandır, kaos çıkarmaya yönelik alçak bir kumpastır. Sanal ve sipariş yağ krizin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur."