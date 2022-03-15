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MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

TTP yönetimine tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli, "Kalpleri vatan sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği yoktur" ifadesini kullandı.

GÜNDEM 15.03.2022, 11:09 15.03.2022, 12:16
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme yönelik değerlerdirmeler yaptı.

Devlet Bahçeli, konuşmasına sağlık çalışanlarına tanınan yeni haklar üzerine konuşarak başladı.

Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlıkçıların taleplerinin bilincinde olduklarını söyleyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjdenin yerinde olduğunu kanaatindeyiz. MHP ve Cumhur İttifakı sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının destekçisidir." dedi.

TTB'YE TEPKİ: HİPOKRATI ÇİĞNEYEN YÜZKARALARI

MHP Lideri Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve bazı sağlık sendikalarının çağrısıyla iş bırakan doktorlarla ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Covid-19 hastalığının şiddetlendiği dönemde vatandaşımızı korkuya sevk eden, endişeye sevk eden küçük bir azınlığın kara propagandalarını da unutmuş değiliz. TBB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı yer olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen yüzkaralarıdır.

"DİYORLAR Kİ HEKİMLER TÜRKİYE'DEN GİDİYORMUŞ..."

Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TBB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir.

"GİTMESİ GEREKEN TTB YÖNETİMİNE ÇÖREKLENENLERDİR"

Gitmesi gereken varsa TBB yönetimine çöreklenmiş bir avuç Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir." 

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA: TARİHİMİZE KİRLİ DEMEK NAMERTLİKTİR

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde yaptığı "Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir" açıklamasına da değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimize kirli demek namertliktir, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kast ettiği Türkiye ve Türk milletinin tarihiyse önce Çanakkale'ye bakmasını, sonra da zillet emellerini gözden geçirerek aklını başına devşirmesini tavsiye ederim. Kılıçdaroğlu kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir bizce sakıncası yoktur. Ancak Türk tarihiyle yüzleşmek, söylemek istediği buysa bu tarih Kılıçdaroğlu'nun tarihi değildir, buna hiç hakkı yoktur.

"YOZGAT'TA BAŞKA DİYARBAKIR'DA BAŞKA KONUŞAN SİYASETÇİYE GÜVEN OLMAZ"

Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşan siyasetçiye güven duyulamaz. Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kızılderililerden özür dilediğini açıklamış. Katliam varsa özür olmalıdır. Kızılderililer soykırıma uğramıştır. Kılıçdaroğlu mertse ağzında ıslanan baklayı çıkarsın da görelim.

"MİLLETİN HUZURUNDA ÖZÜR DİLEMELİ"

Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin, Türk milleti kimden, neden özür dileyecek? Nedir senin meselen? Türkiye kimlere özür borçlu? Kılıçdaroğlu milletin huzurunda özür dilemeli, çürük siyasetinden pişman olduğunu belirtmelidir. Yoksa sonuçlarına katlanacak, mankurt olarak hatırlanacaktır."

#MHP lideri Devlet Bahçeli
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