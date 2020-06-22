MHP Lideri Devlet Bahçeli Libya'daki olaylar hakkında konuştu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin açıklamaları Libya'daki siyasi çözüm arayışlarını riske atmaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun Pençe Kaplan Operasyonu'nun durdurulması çağrısına tepki gösterdi.
Bahçeli, "Sözde gelişmiş ülkelerin terörle aynı çemberde, aynı çevrede, aynı cephede buluşmaları tavzihi ve tevili olmayan bir ilkellik örneğidir." dedi.
Bazı baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüşü de değerlendiren Bahçeli, "Güdümlü kaos yürüyüşü, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayri meşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır." ifadesini kullandı.
Bahçeli Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya ilişkin açıklamalarının siyasi çözüm arayışlarını riske attığına da dikkat çekti.
Bahçeli, "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir." dedi.
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