Midibüsün freni patladı: 12 yaralı
Zonguldak Ereğli'de seyreden yolcu midibüsünün freni patladı. Hafif ticari araca ve kum yığınına çarpan midibüsteki 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
GÜNDEM 13.07.2022, 22:36
Volkan A. idaresindeki yolcu midibüsünün, Danışmentli köyü girişinde freni patladı.
Midibüs, önünde seyreden hafif ticari araca ve ardından yol kenarında bulunan kum yığınına çarptı. Midibüsteki 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmuyor.
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