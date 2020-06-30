Milletvekili Ahmet Özdemir'e kritik görev!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, bugün Meclis'te yapılan AK Parti grup yönetimi seçiminde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
GÜNDEM 30.06.2020, 18:07 30.06.2020, 18:30
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AK Parti Teşkilatlar da olduğu gibi Meclis yönetimi içerisinde de tazelenmeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Başkanlığında ki Meclis Grup Yönetim Kurulu seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Bizlerde Aksu TV Ailesi olarak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'e başarılar dileriz.
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