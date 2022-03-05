Milletvekili Ahmet Özdemir Şiirin ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ı anlattı
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir TBMM’de Söz Alarak Şiirin Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ı Anlattı.
GÜNDEM 05.03.2022, 10:58 05.03.2022, 11:20
Milletvekili Özdemir Gazi Meclise Abdurrahim Karakoç’un Dizeleriyle Seslendi.
Milletvekili Özdemir Konuşmasının Devamında Şiirin Kahramanmaraşlılardaki Yerini Ve Önemini Yine Şiirlerle Anlattı.
Milletvekili Özdemir Konuşmasını Alkışlar Eşliğinde Yine Bir Şiirle Sonlandırdı.
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