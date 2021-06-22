Milletvekili Aycan basın toplantısında dile getirdi!

-İşitme kaybı hafif derecelerden ağıra kadar değişik şekillerde kendini göstermektedir.

- Ülkemizde koklear implant ameliyatları 15 ilimizde yapılırken beyin sapı ameliyatları sadece 2 ilimiz (Ankara ve İstanbul)’da yapılmaktadır.

- Bu durum beyin sapı ameliyatlarının zorluğundan kaynaklanmaktadır.

- Zor bir ameliyat olmasına rağmen ülkemiz bu konuda dünyada bu implantasyonu başarı ile uygulanan ülkeler arasında 2. sırada yer almaktadır

- Ülkemiz doktorları dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen kongrelerde beyin sapı ameliyatın inceliklerini anlatmakta ve pek çok ülkede çözümsüz kalmış vakalar ülkemizde ameliyat olarak sese kavuşmaktadırlar.

- firmaların artan döviz kurlarını bahane ederek yeniden cihaz fiyatlarını artırması sürecin tümüyle durmasına neden olmuştur. Çocuklarının geç olmadan bir an önce ameliyat olarak duymasını bekleyen ailelerin sıkıntılı bekleyişi yerini büyük bir kaygıya bırakmıştır.