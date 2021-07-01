Milletvekili Aycan, TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı!

6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu temel olarak doğru bir kanundur, ihtiyaçtır. şehrim Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da, tüm şehirlerimizde kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Binaların sağlıklı, güvenli hâle getirilmesi acil ihtiyaçtır. kahramanmaraş'ta tekke olarak bilinen mahallenin ve menderes mahallesi'ndeki eski sanayi bölgesinin kentsel dönüşümü öncelikli konudur. Fakat kentsel dönüşüm Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da ve diğer illerde yavaş ilerliyor veya ilerlemiyor.

Mahallelerdeki mülk sahiplerinin kendi aralarında belediyelerle veya müteahhitlerle aralarındaki sorunlar, anlaşmazlıklar sürecin seyrini yavaşlatmaktadır. Oysa kentsel dönüşüm acil bir konudur. bu konuda yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. bu konuda teşviklere ihtiyaç vardır. Özellikle, müteahhitlere yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmak gerekmektedir.