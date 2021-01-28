Milletvekili Aycan, TBMM'de koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin konuştu!

Koronavirüs'le mücadelede hep birlikte fedakârlıkta bulunuyoruz, hep birlikte yaşantımızda kısıtlamalara gittik fakat bu kısıtlamalara uymayan, dalga geçen, topluma saygısızlık yapanlar hâlâ vardır.

Bunlara kamu adına yaptırımlar uygulanmalıdır. Alınan önlemlerle vaka sayısı azaldı fakat salgın bitmedi; gevşememek gerekir, önlemleri kaldırmak için henüz erkendir.

Önlemleri gevşettiğimizde aynı sıkıntıları tekrar yaşayabiliriz. Toplumsal bağışıklığımızı sağlamak için aşı uygulamasını özenle yapmalıyız.

Çok hızlı bir şekilde toplumun risk grubu yüzde 60'ını bağışıklarsak salgını kontrol altına alabiliriz.

Bu dönemde maske ve sosyal mesafe önlemlerine uymaya devam etmeliyiz.

Yurt dışından gelenlerden mutlaka test istemeliyiz, testin negatif olduğuna ve aşılı olduğuna dair belge istemeliyiz.