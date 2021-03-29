Milletvekili Öçal 'PKK terörü ve kadın' isimli kitabında gerçekleri tek tek sıraladı

AK Parti'li Öçal, yaklaşık üç aylık çalışmanın ardından, Diyarbakır anneleri başta olmak üzere daha önce PKK terör örgütüne katılan, ardından itirafçı olan kadınlarla yaptığı birebir mülakatlar sonucunda ortaya çıkançalışmayı rapor haline getirerek 'PKK Terörü ve Kadın' ismiyle kitaplaştırdı.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, siyasetten fırsat bulduğu süre içinde böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirterek terör örgütlerinin ikiyüzlülüğünü görebilmek açısından çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.